Buon compleanno SIC

Da molti considerato uno dei talenti più promettenti della MotoGp, Marco Simoncelli rimase coinvolto in un incidente mortale durante il Gran Premio della Malesia nell'ottobre del 2011. Da quel tragico giorno, sono state molte le iniziative per ricordare Marco Simoncelli. Nel 2013 suo padre Paolo ha fondato il team "SIC58 " che tutt'ora corre in Moto3 e MotoE. Il primo successo da professionista di Simoncelli a soli 17 anni con una Aprilia 125. Nel 2008 l'apice della sua carriera con la vittoria del mondiale 250, proprio sul circuito di Sepang, lo stesso che al secondo anno in Moto GP gli è costato la vita.