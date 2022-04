EUROPEAN LE MANS SERIES Buona la prima per Prema Racing

Buona la prima per Prema Racing.

La Prema Racing vince il round di apertura della European Le Mans Series. Sul circuito francese di Le Castellet è stato il campione in carica, lo svizzero Louis Deletraz a prendere la bandiera a scacchi per trionfo che coinvolge anche gli altri 2 piloti, Lorenzo Colombo e Ferdinand Habsburg. Terzo in griglia, il terzetto ha man mano risalito posizioni durante le varie fasi di pit stop. Nel finale decisivo l'errore di Viscaal che ha finito con lo spalancare la porta alla vittoria alla squadra vicentina. Seconda posizione e miglior risultato in carriera per il team Algarve Pro Racing con Sophia Floersch e Bent Viscaal abilissimi a rimontare sfruttando le safety car e le full course yellow.Terza piazza e prestazione solida per la Panis Racing. Chi deve invece lasciare il passo è stata TDS Racing X Vaillante di Mathias Beche. La European Le Mans Series, abbreviata con la sigla ELMS e denominata Le Mans European Series fino al 2011, è un campionato automobilistico a livello europeo articolato su corse di durata nelle quali gareggiano esclusivamente vetture Sport Prototipo e Gran Turismo.

