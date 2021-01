COVID-19 Buone notizie per Fausto Gresini Il team manager romagnolo è ricoverato dal 30 dicembre all'ospedale Maggiore di Bologna

Dopo un peggioramento nella giornata di domenica a causa del Covid, il team manager romagnolo Fausto Gresini ha mostrato confortanti segnali di ripresa. Ricoverato all'Ospedale Maggiore di Bologna, Gresini non ha più febbre e le sue condizioni sono stabili. Nei prossimi giorni verrà diminuita la sedazione, per capire quanto sia in grado di respirare in maniera autonoma.

