C'è anche San Marino al Rally Storico della Val d'Orcia: successo per Bruno Pelliccioni

L'intervista a Bruno Pelliccioni

Parte con un segnale forte e chiarissimo il Campionato Italiano Rally Terra Storico: a darlo è Bruno Pelliccioni. Il pilota sammarinese domina il Rally Storico della Val d’Orcia, imponendosi con la sua iconica Ford Escort RS MKII al termine di una gara praticamente perfetta. Navigato da Lorenzo Ercolani e portacolori della Scuderia, Pelliccioni parte subito all’attacco e mette le cose in chiaro già nella prima tappa. Il suo ritmo è devastante: sette scratch su nove prove speciali e un vantaggio finale di 1’05.8 che racconta più di qualsiasi parola il dominio esercitato sugli sterrati toscani.

"Sono strade in cui mi sono sempre trovato a mio agio, sono veloci e tecniche, perfette per le nostre macchine" - commenta Pelliccioni - "in queste condizioni qui mi esalto. Non potevo non esserci, per gli organizzatori e per le strade. Se alla fine sono state strade mondiali, qualcosa vorrà dire"

Alle sue spalle ha provato a resistere un combattivo Andrea Tonelli, anche lui su Escort. Dopo aver brillato nello shakedown, fatica a mantenere il passo del leader ma riesce comunque a lasciare il segno con uno scratch e a difendere un prezioso secondo posto assoluto. Terza piazza per Sergio Bartolini, autore di una bella rimonta e della conquista di una speciale. Il Terra Storico – che tornerà a fine maggio con il Rally Adriatico – è appena iniziato ma il messaggio è già chiaro: Bruno Pelliccioni c'è, e il pilota sammarinese è pronto a dettare legge.







