C'è anche San Marino alla Dakar 2026 con il co-pilota Guido Guerrini

Nel servizio il saluto di Guido Guerrini a San Marino

Ci sarà anche San Marino alla prossima edizione della Dakar. Guido Guerrini, pilota di Sansepolcro con licenza FAMS, parteciperà al rally raid in Arabia Saudita come copilota di Lorenzo Delladio a bordo di una Porsche 959 Dakar Evo nella categoria Classic. Dopo i recenti successi nell’e-rally, Guerrini debutta così nella Dakar realizzando un sogno personale.

L’auto, ispirata alla leggendaria Porsche 959 vincitrice della Parigi-Dakar 1986, è dotata di motore 3.6 da 340 CV, trazione integrale, doppio ammortizzatore per ruota e telaio in carbonio, pesa circa 1400 kg. Sono cinque gli esemplari realizzati, due dei quali al via della Dakar Classic.

Gli equipaggi sono arrivati in Arabia Saudita il 29 dicembre per verifiche e test; il 3 gennaio è previsto il prologo, seguito da 13 tappe dal 4 al 17 gennaio. Guerrini porterà esperienza e la bandiera di San Marino in questa nuova avventura sportiva.

Alla vigilia della partenza, Guerrini ha voluto salutare così la Repubblica: "Amici della Repubblica di San Marino, è ancora una volta un piacere portare con me la nostra bandiera. Dopo il galà di Tashkent, quando abbiamo ritirato il premio come campioni iridati della nostra categoria, assieme al presidente Paolo Valli, siamo qui di nuovo con questa bandiera alla Dakar Classic. Un'occasione unica e soprattutto la possibilità di portare il nostro piccolo grande paese in giro per il mondo. E, sapete, è una cosa che viene apprezzata tantissimo da tutti. Nei prossimi video vi racconterò anche cosa c'è dietro la storia di questa Porsche 959 Dakar Evo, perché è una storia molto interessante del Made in Italy che si fa avanti, riscopre un bolide del passato con la possibilità che torni protagonista nel presente e, perché no, anche nel futuro".







