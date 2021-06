MONDIALE MOTOCROSS Cairoli vince il Gp d'Inghilterra

Cairoli vince il Gp d'Inghilterra.

Opaco in Russia, strepitoso in Inghilterra, Tony Cairoli è tornato. Il fuoriclasse siciliano ha pennellato soprattutto in gara uno quando, terzo alla prima curva, ha subito attaccato Jorge Prado e Jeremy Seewer. Passato, ben presto il pluricampione è diventato imprendibile, forte di un passo gara proibitivo per gli altri. Inanella giri più veloci e conquista il primo successo stagionale al termine di dodici passaggi da incorniciare. Più sfortunata anche se comunque positiva gara 2: dopo un'ottima partenza il siciliano prende un colpo alla caviglia in un contatto con Prado e così dopo quattro giri si trova al quinto posto. Comincia una rimonta importante. Prima Prado, poi Herling gli finiscono alle spalle, ma l'attacco al duo di testa dura un paio di giri. Perché piuttosto che rischiare, meglio tenersi il terzo posto che vuol comunque dire conquistare il Gran Premio d'Inghilterra che in una stagione cominciata in ritardo è per Cairoli appena il secondo Gran Premio.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: