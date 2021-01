Cambia il calendario 2021 della MotoGP: saltano infatti le gare in Argentina e negli Stati Uniti previste per l'11 e 18 aprile e vengono sostituite da una seconda gara in Qatar e dal Gran Premio del Portogallo, in programma il 18 aprile a Portimao. Confermate le due gare in Italia, il 30 maggio al Mugello e il 19 settembre a Misano con il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.