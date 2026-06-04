Campedelli d'argento al Taro, podio per i Meloni a Monza

Ancora un podio per Simone Campedelli nell’International Rally Cup. Il pilota cesenate, affiancato alle note da Tania Canton, ha conquistato il secondo posto assoluto al Rally Internazionale del Taro. Davanti a lui soltanto l’equipaggio sloveno composto da Bostjan Avbelj e Damijan Andrejka sulla Skoda Fabia RS Rally2. Dopo il successo ottenuto al Rallye Elba, Campedelli archivia così un altro risultato positivo, utile anche in vista del prossimo impegno al Rally Due Valli, prova valida per il Campionato Italiano Assoluto Rally (CIAR). L’International Rally Cup tornerà protagonista il 26 e 27 giugno con il Rally Internazionale del Casentino.

Fine settimana positivo anche per Paolo e Davide Meloni, impegnati nel GT4 European Series a Monza. L’equipaggio del W&D Racing Team ha centrato il terzo posto nella categoria Pro-Am in Gara 1, chiudendo poi al quinto posto di categoria in Gara 2.

Negli eSport arrivano infine buone notizie da Bryan Toccaceli: il sesto posto ottenuto nella categoria Rally4 al Rally dell’Adriatico gli consente di consolidare il terzo posto nella classifica generale del campionato.

