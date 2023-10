RALLY Campedelli vince a Bassano ed è campione italiano Rally Asfalto Il campione in carica scavalca Albertini per 3 punti e bissa il titolo del 2022.

Per difendere il titolo di campione italiano Rally Asfalto Simone Campedelli aveva l'obbligo di vincere il Città di Bassano e al momento della verità non ha tentennato. Dopo una rincorsa lunga sei mesi e sette tappe, il pilota romagnolo, accompagnato da Tania Canton, si prende la prova vicentina e sorpassa in vetta alla generale, assicurandosi il secondo tricolore in fila. Decisivi gli 11” 6 su Stefano Albertini, anche lui su Skoda Fabia – navigato da Danilo Fappani - e rivale fino all'ultimo di una stagione combattutissima, risolta solo in volata nella prova speciale conclusiva del campionato: così sono 3 i punti che fanno la differenza in favore di Campedelli, che pur avendo vinto meno Rally ha dalla sua i successi in Salento e proprio a Bassano, i più pesanti in virtù del massimo coefficiente di punteggio. 3° posto di tappa, a 11” 8, per Andrea Mabellini, che si fa variabile impazzita del duello per il titolo comandando le prime 5PS. La svolta decisiva – per il Bassano e per il campionato – arriva nella sesta: a 4 km dal traguardo Mabellini rompe il cerchio della ruota posteriore sinistra e scivola in classifica, cedendo il comando a Campedelli. Che a quel punto non sbaglia più: vittoria in PS7, amministrazione su Albertini nelle due rimanenti e bis tricolore in tasca.

Nel video le parole di Simone Campedelli, campione italiano Rally Asfalto

