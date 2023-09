RALLY Campionato italiano asfalto: a Piancavallo la prima volta di Mabellini Il pilota bresciano vince lo storico rally davanti a Fontana e Rossetti

L'ultima volta che il Rally di Piancavallo aveva avuto validità di gara di campionato, Andrea Mabellini era appena nato e delle auto, forse, possedeva solo dei modellini giocattolo in casa. Oggi che di anni ne ha 24 ed è un talento in ascesa, il ha trovato la consacrazione centrando il primo successo tricolore in carriera proprio al ritorno della storica corsa friulana tra le prove del Campionato italiano rally asfalto. Navigato da Virginia Lenzi, Mabellini ha portato la sua Skoda Fabia davanti a tutti in tre delle sette prove disputate a Piancavallo, mantenendo la testa della classifica di gara dall'inizio alla fine e precedendo le Hyundai di Corrado Fontana, secondo con 9.9 secondi di distacco, e di Luca Rossetti, terzo a 23.5 secondi. Una prestazione solida, soprattutto nella breve prova iniziale in notturna e nel primo passaggio mattutino sulla più lunga "Pradis", che lo ha messo al sicuro da eventuali situazioni simili a quelle del Rally Lana, precedente prova di campionato, in cui il successo gli era sfuggito proprio nel finale.

A contendergli la vittoria è stato soprattutto Fontana, navigato da Nicola Arena, che ha recuperato tempo nella seconda parte, prendendosi tre prove a propria volta, ma la rimonta è stata fermata da Mabellini nel secondo passaggio sul Pradis, ultimo atto della corsa. Mai in lotta per la vittoria il pilota di casa, il pordenonese Rossetti, che però è stato bravo a tenere Luca Pedersoli a otto decimi di distanza, centrando il terzo posto, come al Due Valli e a San Martino. Per quanto riguarda la classifica del campionato, guida ancora Stefano Albertini, nonostante l'assenza a Piancavallo, con 60 punti e un punto e mezzo di vantaggio su Simone Campedelli, che al rally friulano ha conquistato una sola prova ed è rimasto fuori dal podio. Terzo è Fontana, a 41 punti. Ora, il tricolore passerà da Como, a fine mese, e poi si assegnerà a Bassano, in un'ultima sfida con punteggio a massimo coefficiente.

