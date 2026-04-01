Campionato italiano motorally, Marini subito vincente con l'Aprilia

Esordio vincente per Thomas Marini sulla sella dell'Aprilia Tuareg Racing. Nella prima tappa del Campionato italiano motorally, il sammarinese si è imposto in tutte le prove speciali del weekend di gare, nella classe G-1000. Fresco di contratto con la casa di Noale, dopo la bella, ma sfortunata, prova nell'Africa Ecorally, Marini ha trovato subito il feeling giusto con la nuova moto. In Liguria, ad Alassio, il sammarinese e la sua Tuareg Rally hanno ottenuto due vittorie di classe, chiudendo sempre tra i primi cinque della classifica assoluta e creando delle ottime premesse in vista della prima tappa del Campionato europeo tout terrain Rally cup, in programma in Spagna tra il 12 e il 18 aprile, che correranno al fianco di Jacopo Cerutti.

“È stato un weekend fantastico, non avrei potuto desiderare un debutto migliore - ha commentato al termine delle gare -. Le prove speciali erano molto tecniche e la moto si è comportata bene, trasmettendomi fin da subito delle ottime sensazioni e una gran sicurezza, che hanno permesso di esprimermi al meglio nella guida. Con il team abbiamo fatto un ottimo lavoro, testando diverse soluzioni per cucirmi la moto addosso ancora di più, anche in previsione della prima gara del campionato europeo tra due settimane. È solo l’inizio, ma i presupposti per fare bene ci sono tutti e sono davvero felice”.







