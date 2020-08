MOTOCROSS Campionato Regionale Emilia-Romagna: oltre 110 iscritti alla "Baldasserona" Grande spettacolo sul Titano per la seconda prova del campionato organizzato dalla UISP dopo quella già corsa a Piacenza.

La Baldasserona post-lockdown è rinata. Dopo il Campionato Regionale Marche, il crossodromo sammarinese ha ospitato anche il Campionato Regionale UISP Emilia-Romagna organizzato da SMR Motoclub ed il Cereta Racing Team, tra i club più grandi dell'intera regione. Dopo la prima parte di prove libere e qualifiche, gli oltre 110 iscritti si sono sfidati in due manche. Tre grandi categorie – MX1, MX2 ed Epoca – e diverse sottocategorie – Amatori, Agonisti, Esperti ed Hobby -. La felicità del presidente del CRT Christian Ceci è evidente.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Per quanto riguarda i risultati, Marco Lolli – tra l'altro pilota del campionato italiano – ha conquistato la categoria Agonisti mentre Andrea Pellegrini quella Esperti. Tra gli Hobby trionfa Cristian Antonelli nelle MX1 e Zoffoli nelle MX2. Negli Amatori successi per Luca Censi (MX1) ed Emanuel Conti (MX2). Sul gradino più alto del podio anche Federico Ferrari (Agonisti MX2) e Manuel Braschi (Esperti MX2). Dulcis in fundo, l'Epoca con Fabrizio Castagnetti che ha chiuso davanti a tutti. Il pilota e tecnico federale Alex Zanotti non può che essere orgoglioso di ciò che sta tornando la “Balda” sul Titano. Il sogno rimane sempre il Mondiale Motocross.

Nel servizio le interviste a Christian Ceci (presidente Motoclub CRT) e Alex Zanotti (pilota e tecnico federale)

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

I più letti della settimana: