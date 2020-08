ENDURO Campionato Sammarinese Enduro: primo round a Monaldi

La Baldasserona ha ospitato il primo round del campionato sammarinese di Enduro, organizzato dal MotoClub Titano. Una prova da ripetersi per 5 volte, con 4 veterani agguerriti più che mai per contendersi il successo finale. La vittoria è andata a Cristian Monaldi su TM Racing davanti a Fabrizio Muccioli. 7 i secondi di vantaggio con Monaldi che ha chiuso le 5 speciali in 11 minuti e 7 secondi. Sul podio anche Fabio Stolfi. Medaglia di legno per Marino Capicchioni, al rientro dopo un'infortunio.



Questo per quanto riguarda la categoria Agonisti. Tra gli Amatori vince Leo Guerra con Federico Berardi ed Enzo Beccari a completare il podio. Negli Aspiranti Michelangelo Pellegrini è l'unico di categoria, mentre nel Minienduro Bryan Michelotti ha la meglio su Nicola Ercolani. Nella seconda settimana di settembre verrà laureato il nuovo campione sammarinese con il secondo round.

A fine agosto, invece, i piloti biancazzurri parteciperanno al Campionato Italiano Major per la tappa valevole anche per il Campionato Regionale Marche. Appuntamento a Matelica il 30.



