Campionato Wec, Valentino Rossi presenta il nuovo casco, dedicato alla famiglia

Un tuffo nel passato, ma con un riferimento affettuoso alle “sue donne”, la compagna Francesca Sofia e le figlie Giulietta e Gabriella. Valentino Rossi ha presentato, tramite una diretta su Instagram, il casco per l'annata 2025 del Mondiale di endurance, le corse in auto di lunga durata, che comincerà venerdì, in Qatar. Proprio dai box del circuito di Losail, su cui correva anche in MotoGp, il Dottore ha svelato la nuova opera firmata Aldo Drudi, suo storico disegnatore di caschi, e la livrea della Bmw Evo che guiderà quest'anno, un'evoluzione della vettura proposta nel 2024 dal Team Wrt, di cui è pilota.

“Secondo me è un'auto bella, perché molto in stile Team Wrt, ma anche mio, con i miei colori, il giallo e il blu – ha detto, mostrando il veicolo e la tuta –. Sono contento di come sia venuta”. Poi è toccato al casco e il Dottore ha spiegato: “È un po' un ritorno al passato. Negli ultimi anni abbiamo sempre stilizzato molto il sole e la luna, che sono il leimotiv di tutti i miei caschi, facendoli molto semplici. Avevamo usato tanto il computer, ma quest'anno, per cambiare, ho spinto Aldo a riprendere la matita in mano. Quindi è un casco con molta più matita e molto meno computer. Il sole, davanti, con tutti i suoi raggi, è venuto bellissimo. Dietro c'è la luna, con le iniziali dei componenti della mia famiglia ed è fatta a mano. Poi ci sono le tre M classiche dello sponsor Monster, abbiamo messo il 46 e la bandiera italiana. Mi ricorda il casco dei 5 continenti del 2008-9. È qualcosa di diverso rispetto alla maggior parte degli altri caschi da auto, che solitamente hanno disegni che vanno in orizzontale. Noi che veniamo dalle moto invece abbiamo cercato di tenere la nostra idea, in cui è come se il casco fosse disegnato dall'aerodinamica, dall'aria che ci scorre addosso”.

Infine si è soffermato sulla parte posteriore del casco, forse la più significativa, e ha lanciato un appello: “Dietro c'è scritto 'Valentino Rossi', così ci ricordiamo. E poi sono bellissime le lettere delle mie donne, F, G e G – che sono poste accanto alla V di Valentino –. Siamo pronti per correre. Da domani cominciano le prove e venerdì parte la gara. Se siete a casa, guardatela, ché è bella. Anche di sera, così magari mentre voi cenate, noi corriamo e ci guardate”. La corsa sarà lunga 1810 chilometri, con partenza a mezzogiorno, ora sammarinese, e durata di circa 10 ore.