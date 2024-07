MOTOMONDIALE Cancellato il GP Kazakistan, due gare a Misano

Anche nel 2024 il circuito di Misano ospiterà due gare del motomondiale. La decisione è arrivata dopo che il Kazakistan ha deciso di rinunciare alla gara prevista per il 22 settembre sul circuito di Sokol. La Dorna, dopo aver valutato diverse ipotesi, ha scelto quella del Gran Premio dell'Emilia Romagna sulla pista di Misano. Due gare in appena 15 giorni, oltre a quella già prevista per il weekend dell'8 settembre con il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, si correrà in Romagna anche dal 20 al 22 settembre.

