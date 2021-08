RALLYLEGEND Capirossi al via del RallyLegend 2021 Il tre volte campione del mondo nel motomondiale gareggerà con una R5 di ultima generazione

Loris Capirossi sarà uno dei protagonisti del Rallylegend 2021, in programma a San Marino dal 7 al 10 ottobre. Il tre volte campione del mondo del motomondiale in classe 125 e 250, sarà al via dell’evento sammarinese, al volante di una vettura R5 di ultima generazione. "Sono molto contento di partecipare a Rallylegend – ha commentato Capirossi - perché ogni anno celebra la storia di questo sport. Essere tra gli ospiti mi onora moltissimo, sono appassionato di rally e poter vedere tutte le vetture storiche e i grandi piloti che le hanno guidate, mi entusiasma moltissimo".

