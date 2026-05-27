Capirossi: "Ammiro Bezzecchi. Sinner e Antonelli due campioni che ci stanno facendo vivere un momento felice"

Loris Capirossi :"Siamo pronti per affrontare il Gran Premio d'Italia la settimana prossima a Mugello, quindi siamo tutti molto carichi. E' un Gran Premio molto importante, chiaramente ci sono due italiani nei primi tre posti"

È anche un momento buono per l'Italia?

Sì, sì, assolutamente, specialmente per Aprilia che sta dimostrando di avere una moto molto competitiva, un Bezzecchi stupendo, tra l'altro Marco è di qui, nella zona, quindi sì, il campionato è veramente molto interessante.

Tra l'altro Bezzecchi, che ha già dimostrato di essere un pilota di grande qualità, sta anche approfittando dell'assenza dei due Marquez

"Devo dire che lui, fino ad oggi, quello che ha portato a casa l'ha portato a casa quando i due Marquez c'erano, quindi tanto merito a lui perché sta facendo una stagione fantastica, di altissimo livello, deve continuare così e sicuramente porterà in Italia qualcosa di eccezionale.

Che salute sta attraversando, a tuo parere, il motomondiale?

"Devo dire che attualmente è molto interessante, le gare sono interessanti, ci sono tanti piloti molto forti, tante case competitive, quindi devo dire che attualmente c'è molto interesse che ci ritorniamo a GP"

Quanto importante, a tuo parere, il fatto che stanno venendo fuori personaggi sportivi molto importanti? Faccio due nomi, Janik Sinner e Kimi Antonelli.

"È importante avere personaggi, diciamo, di altissimo livello in sport differenti, come lo sci o come la Formula 1, sono contento per Kimi perché è un ragazzo fantastico, sta anche lui facendo cose grandiose in Formula 1, che non è facile, però devo dire che l'Italia sta vivendo un momento felice"

99 podi in carriera, 29 vittorie, non ti sono mai piaciuti i numeri pari?

"Mi sarebbe piaciuto avere i numeri pari perché il 100 sarebbe stato più bello, però comunque ho raggiunto risultati che ne sono fiero".









