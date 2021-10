Capirossi, Breen e non solo alla conferenza stampa di RallyLegend

Motori e vetture ancora ai box ma pronti a rombare già da domani sera. E' tutto pronto per la 19^ edizione di RallyLegend che – ancora una volta – richiamerà sul Titano migliaia di appassionati per rivivere la storia del rally, passata e presente. Nel frattempo è stata la volta della conferenza stampa all'interno del “Village”: con i due organizzatori Paolo Valli e Vito Piarulli anche il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati.

Oltre 150 gli iscritti a RallyLegend – provenienti da 20 nazioni - con un elenco ricchissimo di grandi piloti e macchine da sogno. Un accoppiamento originale ma che stuzzica le fantasie dei tifosi è quello tra Miki Biasion, due volte campione del mondo 1988 e 1989, e la nuovissima Hyundai i20 WRC “Plus”: storia che si fonde con l'innovazione. E' un “rookie”, invece, Loris Capirossi da sempre grande appassionato di quattro ruote: il 3 volte iridato nel motomondiale tra 125 e 250 sarà al volante di una Skoda Fabia R5 e navigato dal “Lupo” Giuliano Calzolari. Tornano a distanza di due anni, poi, due istituzioni del rally mondiale: Gigi Galli, pronto a dar spettacolo con la Kia Rio da oltre 600CV, e l'irlandese Craig Breen, reduce dal terzo posto nel WRC in Finlandia e dalla prossima stagione pilota ufficiale Ford. Gli ingredienti per un grande spettacolo non mancano, chi verrà sul Titano – nonostante le previsioni meteo – non rimarrà certamente deluso.

Nel servizio l'intervista a Federico Pedini Amati, Segretario di Stato al Turismo.