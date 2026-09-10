Capirossi: "Ricordo di Alex la sua grande forza di volontà"

Interviste a Loris Capirossi, Lucio Cecchinello e Johann Zarco, presenti all'evento "Oltre il limite: San Marino ricorda Alex Zanardi":

Qual è un suo ricordo di Alex Zanardi?

Loris Capirossi: "Il mio ricordo è la sua grandissima forza di volontà. Alex non si è mai arreso, ha combattuto fino all'ultimo momento e sicuramente è un esempio per tante persone, perché ha avuto tanti infortuni seri ma si è sempre ripreso, ha sempre portato in alto la sua corsa, non si è mai fermato".

Lei è responsabile della sicurezza per la Donna, come sta andando il lavoro sulla sicurezza nel motorsport, nel motomondiale e non solo? Secondo lei si possono fare ancora passi avanti?

Capirossi: "Per quanto riguarda la sicurezza si può sempre migliorare, è chiaro, però devo dire che a livello circuiti siamo a un livello molto alto, stiamo cercando di sviluppare tecnologie nuove, per quanto riguarda l'abbigliamento dei piloti abbiamo avuto negli ultimi dieci anni un'evoluzione incredibile, però si continua a lavorare. È stato un grandissimo atleta, una persona eccezionale che ha ispirato migliaia e migliaia di piloti e altrettanto migliaia e migliaia di disabili, è stato un riferimento, una persona unica e una gravissima perdita, però è bellissimo poter essere qui e poterlo ricordare con tanto affetto.

Questo weekend ci sarà il Gran Premio di Misano, cosa si aspetta?

Lucio Cecchinello: "Il Gran Premio di Misano ci aspettiamo come sempre un pubblico molto caloroso, tanto appassionato, sarà sicuramente un weekend divertente, io ne sono convinto perché lo spettacolo in pista e fuori pista non mancherà"

Quali sono le condizioni fisiche in vista del GP di San Marino?

Johann Zarco: "Sto ancora facendo riabilitazione, ma per andare in moto sto bene, poi bisogna stare che in caso di un altro infortunio forse posso ritardare un po' tutto il recupero, ma sto lavorando".

