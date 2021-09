MOTOGP Carlo Pernat: "Bagnaia è fortissimo, giusto il tributo di Misano a Vale"

In un paddock "blindato" a causa delle restrizioni per il Covid è sempre presente Carlo Pernat, ora manager di Enea Bastianini - campione del mondo in Moto2 - ma scopritore di grandissimi talenti tra i quali anche Valentino Rossi. Con Pernat è stata l'occasione per fare le carte al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

