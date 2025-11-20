Carmellino vince il Rally Tirreno Messina, conquistando la Coppa Italia ACI Sport

Una volata da batticuore, una rimonta costruita metro dopo metro e poi l’esplosione di un sogno: Ivan Carmellino e Massimo Minazzi sono i nuovi campioni della Coppa Italia Rally ACI Sport 2025. Il Rally del Tirreno Messina, alla sua 22ª edizione, ha regalato un copione da film: dieci prove speciali per 80 km di pura adrenalina, due giorni di lotta senza respiro sulle strade attorno alla città dello Stretto. E un verdetto deciso all'ultimo. Il pilota vercellese, al volante della Skoda Fabia RS, si è presentato alla prova finale “Rometta” in perfetta parità con Antonio Rusce, dominatore della gara sin dallo start. Ma negli ultimi 8,6 km Carmellino ha acceso la miccia: 2’’6 rifilati a Rusce, abbastanza per prendersi tutto. Un colpo di reni da fuoriclasse che ha ribaltato la classifica e consegnato a Carmellino il suo primo titolo tricolore rally, aggiunto ai dieci già vinti nel Campionato Italiano Neve-Ghiaccio.

Alle spalle dei due si è confermato protagonista Marco Pollara. Il palermitano ha combattuto al vertice per tutta la gara, ha assaporato la leadership nella seconda giornata, ma nel finale ha dovuto cedere prima a Carmellino, poi a Rusce, completando comunque un podio di altissimo valore. Il colpo di scena arriva dalla Rally4: Alessio Pollara, fratello di Marco, ha confezionato una gara perfetta con la Peugeot 208, vincendo la classe e centrando un clamoroso decimo posto assoluto. Oltre alla coppa di categoria, Pollara conquista anche il titolo Under 25 Due Ruote Motrici, che gli garantisce un importante premio da ACI Sport per prendere parte al CIAR Junior 2026.











