DAKAR 2022 Carovana ferma a Riyadh per il giorno di riposo

La Dakar si prende un giorno di pausa, primo a unico. La carovana riposa a Riyadh in attesa di riprendere questa complicata edizione già dalla giornata di domani quando sono in programma 402 chilometri. Saranno ancora una volta protagoniste le dune che rappresentano la prima storica insidia per equipaggi comunque pronti a tutto. Partita tra mille problemi dovuti ai protocolli anti Covid che hanno portato anche a qualche forfait eccellente, l'edizione numero 44 è la terza consecutiva a svolgersi in Arabia Saudita. Comunque andrà la seconda parte, l'Italia ha già motivo di festeggiare grazie a Danilo Petrucci che viene dalla Motogp e quindi dall'asfalto e si trova subito a suo agio tanto da vincere la quinta tappa. Erano nove anni che sul podio non saliva un pilota italiano. L'ultimo era stato Alessandro Botturi, si correva e Cordoba e correva appunto il 2013. Nella Generale comanda il britannico Sam Sunderland con 2'39'' di vantaggio sull'austriaco Walkner e 5'35'' sull'australiano Sanders. Delineata la situazione tra le auto dove comanda senza rivali o quasi il qatariota Nasser Al Attiyah che ha un vantaggio di 50'19'' sul saudita Al Rajhi e 50'25'' sul francese Loeb. Il sudafricano Sotnikov resta leader tra i camion, il francese Giraud tra i quad. L'intelligence continua a segnalare la minaccia concreta di atti terroristici a fermare la corsa. Ma le autorità saudite hanno intensificato i controlli e supportato gli organizzatori nell'idea di portare la manifestazione fino al termine.

