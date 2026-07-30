TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
16:04 Cerasolo, Mini con targa sammarinese non rispetta lo stop e si scontra con un furgone 15:48 SMIAF, cambia la viabilità: ecco le chiusure al traffico e divieti in piazze, vie e parcheggi 14:12 San Marino, dal progetto alla realtà: al via l'attuazione della Pianificazione Territoriale Strategica 13:08 Rimini Calcio, Giuseppe Meluzzi rinuncia all'incarico di Addetto Stampa 11:39 Caso Paolo Diana, la nota ufficiale del RallyLegend 11:12 Accoglienza palestinesi: ecco il regolamento che attua il decreto-legge 09:02 Visita Papa Leone XIV: pass ancora disponibili tramite le Giunte di Castello 07:42 San Marino Open, Cecchinato si ferma al secondo turno: Muller vince in tre set 07:29 Cuba, turismo in crisi profonda: diverse catene alberghiere lasciano l’isola 07:01 Earth Overshoot Day il 30 luglio: esaurite le risorse naturali del 2026
  1. Home
  2. News sport
  3. Motori

Caso Paolo Diana, la nota ufficiale del RallyLegend

L’organizzazione chiarisce che livrea e tuta del pilota risultano incompatibili con gli accordi di sponsorizzazione: "Mai negata la partecipazione"

30 lug 2026
Foto: RallyLegend
Foto: RallyLegend

Rallylegend interviene dopo l’annuncio di Paolo Diana, che ha comunicato la propria rinuncia all’edizione 2026 per il mancato accordo sull’esposizione del marchio Kumho, suo storico sponsor. L’organizzazione precisa che "non è mai stata negata la partecipazione a Paolo Diana" e ricorda di aver sostenuto e valorizzato il pilota nel corso degli anni.

Il nodo riguarda gli accordi commerciali che rendono possibile la manifestazione. Il regolamento prevede infatti che livree delle vetture e abbigliamento degli equipaggi non espongano marchi in evidente conflitto con i partner dell’evento. Sono invece ammesse le livree storiche originali e alcune situazioni specifiche, come le auto impegnate nel Mondiale WRC.

Secondo Rallylegend, la livrea della vettura e la tuta di Diana non rispettano tali requisiti e sono quindi incompatibili. Gli organizzatori, tuttavia, non chiudono definitivamente la porta: "Qualora si trovasse una soluzione nel rispetto delle regole, saremo lieti di accogliere nuovamente Paolo Diana".




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Motori