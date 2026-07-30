Caso Paolo Diana, la nota ufficiale del RallyLegend

Rallylegend interviene dopo l’annuncio di Paolo Diana, che ha comunicato la propria rinuncia all’edizione 2026 per il mancato accordo sull’esposizione del marchio Kumho, suo storico sponsor. L’organizzazione precisa che "non è mai stata negata la partecipazione a Paolo Diana" e ricorda di aver sostenuto e valorizzato il pilota nel corso degli anni.

Il nodo riguarda gli accordi commerciali che rendono possibile la manifestazione. Il regolamento prevede infatti che livree delle vetture e abbigliamento degli equipaggi non espongano marchi in evidente conflitto con i partner dell’evento. Sono invece ammesse le livree storiche originali e alcune situazioni specifiche, come le auto impegnate nel Mondiale WRC.

Secondo Rallylegend, la livrea della vettura e la tuta di Diana non rispettano tali requisiti e sono quindi incompatibili. Gli organizzatori, tuttavia, non chiudono definitivamente la porta: "Qualora si trovasse una soluzione nel rispetto delle regole, saremo lieti di accogliere nuovamente Paolo Diana".









