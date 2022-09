SUPERBIKE Catalunya Round: Luca Bernardi chiude 11' gara2

Dopo il ritiro di gara1, arriva un ottimo 11' posto finale per Luca Bernardi in gara2 del Round della Catalonia. Il pilota sammarinese partiva dalla 17' posizione. Per Luca Bernardi è il secondo miglior risultato della stagione dopo il decimo posto in Repubblica Ceca. In Spagna vince Bautista davanti a Rinaldi e Razgatlioglu.

