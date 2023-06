TRIAL GP SAN MARINO Causa maltempo il Mondiale di Trial interamente al “Fosso del Re” La pioggia di questi giorni ha causato la cancellazione delle prove alla Baldasserona. Tutte le prove si terranno a “Fossa del Re”

È stata davvero dura per l'ottimo tracciatore e realizzatore del percorso Claudio Tonnini, fare, disfare, rifare e poi decidere di annullare le prove che erano state già disegnate alla della Baldasserona e spostare tutto nella zona poco conosciuta dai sammarinesi stessi, ma molto affascinante come “Fosso del Re”, circa un paio di chilometri sotto al Crossodromo. Lo spettacolo non perde nulla, anzi. Lo scenario naturale di “Fosso del Re” sarà cornice ideale per il Trial GP.

Il programma prevede l'inizio della gara, domani mattina alle 9 con il semaforo verde del primo dei 72 riders iscritti alle tre classi: Trial 3, Trial 2, e Trial Gp. Dodici settori di gara da ripetere due volte senza toccare i piedi per terra in un minuto e mezzo, superando gli ostacoli naturali di “Fosso del Re”. Sono svariati i motivi per non perdersi questo appuntamento: un prezzo congruo per godersi lo spettacolo assicurato, 10 euro una giornata intera, 15 l'intero weekend e inoltre poter vedere da vicino lo sportivo più titolato al mondo lo spagnolo Toni Bou capace di vincere qualcosa come 32 titoli in carriera.

Dopo tre delle otto prove mondiali, quella di San Marino sarà la quarta tappa, c'è una coppia di spagnoli in testa alla generale. Toni Buo e Jaime Busto con 111 punti, e sul Titano sarà un duello avvincente. Da tener d'occhio anche l'italiano Matteo Grattarola, momentaneamente al sesto posto della classifica iridata della classe regina. Il programma più o meno simile di sabato e domenica, prevede la partenza alle 9 e la chiusura della gara intorno alle 16 con premiazione immediatamente successiva alla conclusione della gara. Domani visita sul percorso dei Capitani Reggenti: Alessandro Scarano e Adele Tonnini.

