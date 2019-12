FERRARI Charles Leclerc: "Con Vettel lavoriamo insieme per migliore la macchina, entrambi vogliamo essere i migliori"

Il giovane pilota della Ferrari Charles Leclerc racconta la sua stagione in Ferrari, il rapporto con il compagno di scuderia Sebastian Vettel e come a soli 22 anni si gestisce la tensione al volante di una monoposto come la Rossa di Maranello.

I più letti della settimana: