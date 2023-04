'Ciao Craig, riposa nella leggenda', il commosso ricordo del Rallylegend

'Hi Craig rest in Legend' il tweet del Rallylegend per il 33enne pilota irlandese scomparso durante un incidente in Croazia. Breen aveva partecipato a diverse edizioni di RallyLegend. Il mondo dei motori sconvolto per la morte di uno dei suoi protagonisti. Messaggi di cordoglio da tutto il mondo.





