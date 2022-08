CIAR, Rally 1000 Miglia: Crugnola vince ed è a un passo dal Tricolore

Sei prove speciali conquistate sulle nove in programma, nessun errore, tanta velocità e buona dose di spettacolo: è stato un weekend ai limiti della perfezione per Andrea Crugnola, dominatore incontrastato del Rally 1000 Miglia. Il sesto e penultimo appuntamento del Campionato Italiano va all'attuale leader del tricolore, sempre più vicino alla conquista del titolo. Crugnola, infatti, ha 124.5 punti in classifica con De Tommaso secondo e fermo a 99. Con una sola gara da disputare – quella di inizio ottobre al Due Valli - il varesino ha già una mano sul trofeo, vinto già una volta in carriera. Precisamente, nel 2020. Il pilota Citroen ha preso subito il comando per poi mantenerlo fino all'arrivo, nel cuore di Brescia. Per i rivali è stata solo una corsa per guadagnare più punti possibili in ottica campionato.

Alle spalle di Crugnola c'è Stefano Albertini che, al volante di una Skoda Fabia, ha chiuso ad oltre 47 secondi di ritardo dal leader ma con 3 di vantaggio sul campione in carica Giandomenico Basso che si deve accontentare del terzo posto con la sua Hyundai i20. Quarta posizione per un ottimo Andrea Nucita, sempre su Skoda Fabia. Il catanese, infatti, è stato l'unico a portarsi a casa più di una speciale (due) del 1000 Miglia, oltre a Crugnola. Fuori dai giochi per lo scudetto, invece, Fabio Andolfi quinto e Damiano De Tommaso – navigato dal sammarinese Massimo Bizzocchi – addirittura sesto. Al Rally Due Valli per Crugnola sarà la passerella finale, a meno di clamorosi colpi di scena.