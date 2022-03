CIAR, Rally del Ciocco: Crugnola domina dopo 8PS

Al momento, è un assolo di Andrea Crugnola. Sei prove speciali conquistate sulle otto disputate e vetta incontrastata del Rally del Ciocco, primo round del Campionato Italiano Assoluto e che quest'anno si correrà interamente su asfalto. Il pilota varesino – al volante di una Citroen C3 Rally2 – comanda con 27 secondi di vantaggio sulla Skoda Fabia di Damiano De Tommaso e 44 su quella di Stefano Albertini. Crugnola va a caccia del suo secondo tricolore dopo quello vinto nel 2020 sempre con la casa francese.

Il grande rivale per la stagione non può che essere Giandomenico Basso che di CIR – ora diventato CIAR, in sigla – ne ha conquistati ben 4, tra cui quello dello scorso anno. Il campione in carica, però, è in difficoltà in questa prima parte di rally sulle strade toscane: Basso è 4° ma con quasi 45 secondi di ritardo dal leader. Qualche problema di adattamento e di feeling con la nuova Hyundai i20 per il trevigiano, momentaneamente fuori dal podio. Ci sarà tempo – comunque – per recuperare: nel pomeriggio sono in programma altre 4 prove speciali per decretare il “re del Ciocco”.