CIAR, Rally del Ciocco: Crugnola ricomincia vincendo

Andrea Crugnola ha ripreso da dove aveva concluso: sul gradino più alto del podio. Il pilota varesino, campione in carica nel Campionato Italiano Assoluto, si è imposto nel primo round al Rally del Ciocco e Valle del Serchio. E' il terzo successo in carriera per Crugnola sulle strade toscane, il secondo consecutivo. Una vittoria meritata: 7 prove speciali conquistate sulle 10 in programma. E se la partenza nella Power Stage di Lucca non era stata delle migliori, l'epilogo a Castelnuovo Garfagnana è stato trionfale per l'alfiere della Citroen. Che, come detto, ha sofferto solo nelle prime prove complici le grandi prestazioni di Damiano De Tommaso e Fabio Andolfi. Il primo è stato il migliore nella prova d'apertura, portandosi a casa anche i primi 3 punti dell'anno. Da lì però De Tommaso ha perso un po' di continuità rispetto ai suoi avversari, terminando quarto assoluto. Meglio ha fatto invece Andolfi: seconda posizione per il savonese, al volante di una Skoda Fabia R5. Un buon inizio, in vista del prosieguo nel campionato. Sorpresa per quanto riguarda il terzo posto, conquistato da Luca Bottarelli sempre su Skoda. Il bresciano è stato bravo a superare De Tommaso nel secondo giro di prove per poi difendere la posizione fino alla fine, con il duello vinto per appena un secondo. Sesto posto assoluto per Ivan Ferrarotti, navigato dal sammarinese Massimo Bizzocchi. I due sono stati scavalcati sul finale da Giacomo Scattolon che ha chiuso quinto. Se il buongiorno si vede dal mattino, lo start nel CIR Assoluto è stato entusiasmante. Prossimo appuntamento tra un mese: dal Ciocco ci si sposta in Piemonte con il Rally di Alba.