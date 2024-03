RALLY CIAR, Rally del Ciocco: sei su sei per Crugnola Continua il dominio del varesino al Rally del Ciocco, primo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto.

Sei su sei per Andrea Crugnola, autentico dominatore del Rally del Ciocco. Il varesino, 3 volte campione italiano di cui le ultime due volte consecutive, è partito alla grande nella gara toscana che ha inaugurato l'Assoluto. Il distacco, rispetto alle prime prove del venerdì, è aumentato: ora Crugnola, dopo 6 speciali, ha più di 13 secondi di vantaggio su Giandomenico Basso che in mattinata si è ripreso la piazza d'onore a discapito di Simone Campedelli. Merito del crono fatto stampare sulla “Careggine 1”, la prova più lunga del Ciocco e dove molti piloti hanno faticato soprattutto nell'interpretazione. Non Crugnola che prosegue nella sua marcia perfetta e, a meno di clamorosi colpi di scena, potrà gestire nel pomeriggio per conquistare la prima vittoria stagionale.

Tre case diverse sul podio momentaneo: Crugnola con la Citroen C3, Basso con la Toyota Yaris e Simone Campedelli con la Skoda Fabia. Un'altra Skoda sta cercando di mettere pressione al romagnolo per conquistare il terzo posto assoluto: è quella dello sloveno Bostjan Avbelj, distante quasi 30 secondi dal leader ma a poco meno di 8 da una posizione prestigiosa e di assoluto valore. Ritirato uno dei beniamini di casa, il lucchese Rudy Michelini vicino al podio dopo gli stage del venerdì mentre Ivan Ferrarotti, navigato dal sammarinese Massimo Bizzocchi, è 11°, appena fuori dalla top ten.

