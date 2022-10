RALLY CIAR, Rally Due Valli: a Verona la festa di Andrea Crugnola Il varesino domina e trionfa al Rally Due Valli, laureandosi campione d'Italia all'ultimo appuntamento del tricolore. Battuto l'unico pretendente Damiano De Tommaso con Giandomenico Basso e Stefano Albertini a completare il podio.

CIAR, Rally Due Valli: a Verona la festa di Andrea Crugnola.

Il giorno dopo è ancora più bello. Piazza Brà di Verona è tutta per Andrea Crugnola che, già con una tappa di anticipo, si era laureato Campione d'Italia nell'ultimo appuntamento del Tricolore, il Rally Due Valli. Al varesino erano bastati i punti conquistati nella Power Stage di apertura per garantirsi anche l'aritmetica. Crugnola è quindi per la seconda volta “scudettato” dopo il titolo già ottenuto nel 2020 grazie alle quattro vittorie in sette gare. Un successo assolutamente meritato e confermato nel rally veronese: il pilota della Citroen ha vinto tutte le 11 prove speciali disputate rifilando distacchi importanti a tutti i diretti rivali. Crugnola è andato sul velluto, dopo aver vinto il campionato nei primi chilometri di gara. Anche perché l'unico pretendente rimasto, Damiano De Tommaso, ha lasciato presto il passo. Fin dalle prime speciali il 26enne – navigato dal sammarinese Massimo Bizzocchi – non ha mai trovato il feeling con la sua Skoda Fabia. Alla fine sarà solo sesto a più di 2 minuti e 20 dal leader.

Alle spalle di Crugnola c'è l'ultimo campione italiano, Giandomenico Basso: il trevigiano della Hyundai, soprattutto nei primi stage, è rimasto attaccato alla prima posizione salvo poi mollare nell'ultima parte della seconda tappa accusando un distacco di 40 secondi. Con questa seconda piazza, Basso chiude terzo nel tricolore sorpassando proprio Stefano Albertini, salito sul gradino più basso. Il bresciano, che ha perso molto nelle prove in notturna, ha trovato il ritmo solo nel finale quando ormai era troppo tardi. Albertini è riuscito comunque a mantenere il terzo posto, resistendo all'assalto finale del russo Nikolay Gryazin, quarto. Il Campionato Italiano Assoluto Rally va quindi in archivio, appuntamento al 2023 per dare la caccia a un super Crugnola.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: