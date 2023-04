CIAR, Rally Piemonte: bis per Crugnola

Seconda gara stagionale e seconda vittoria. Andrea Crugnola si impone al Rally del Piemonte e si conferma, sempre di più, l'uomo da battere nel Campionato Italiano Assoluto. Sui veloci asfalti attorno ad Alba il varesino della Citroen è stato il più costante e, nonostante nessuna prova speciale conquistata, è riuscito a fare “en-plein” così come già successo al Ciocco: primo posto nel rally e 3 punti aggiuntivi per aver vinto la Power Stage di apertura. Non poteva iniziare meglio questo 2023 per Crugnola che, tra questa e la passata stagione, è al quarto “hurrà” consecutivo. Questa volta il campione in carica ha dovuto anche ringraziare l'harakiri di Stephane Lefebvre. Il transalpino – iridato WRC3 nel 2014 – è arrivato in Piemonte da fuori classifica ma comunque intenzionato a far la voce grossa: 6 vittorie nelle prime 6 speciali poi delle noie tecniche alla sua Citroen nel giro conclusivo lo hanno rallentato costringendolo al terzo posto finale. Oltre a Crugnola ne ha approfittato anche Giandomenico Basso, capace di rimontare con la sua Skoda fino ad issarsi in seconda posizione. Un risultato di prestigio per il pilota trevigiano – campione italiano nel 2021 – e alla ricerca di un riscatto dopo una stagione con più ombre che luci. Sfortunato anche Fabio Andolfi: il savonese, sempre in scia di Crugnola, ha riportato la rottura del semiasse nella sesta speciale con conseguente perdita di secondi preziosi. Andolfi però non ha mollato e si è ripreso con autorità il quarto posto assoluto – terzo nel CIAR, togliendo Lefebvre – con due successi consecutivi negli ultimi due stage. Crugnola ora comanda con 43 punti, Andolfi segue a 28 e De Tommaso a 25. Prossimo appuntamento il 5-6 maggio con la Targa Florio.