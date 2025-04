RALLY CIAR, Rally Piemonte: il ruggito di Crugnola Primo sigillo stagionale per Andrea Crugnola nel Campionato Italiano Assoluto: il varesino, campione in carica, trionfa al Rally Regione Piemonte davanti a Giandomenico Basso e Fabio Andolfi.

Prova di forza per Andrea Crugnola che trova il primo successo stagionale imponendosi al Rally Regione Piemonte. Un'altra gara combattuta e decisa sul filo dei secondi, così come era stato l'esordio del Campionato Italiano Assoluto al Ciocco. I protagonisti? Sempre gli stessi: Crugnola e Giandomenico Basso. Questa volta però il trevigiano ha dovuto arrendersi, accontentandosi della piazza d'onore. Dall'altra parte il campione in carica ha fatto la differenza, portando a casa 7 delle 13 prove speciali in programma.

Crugnola ha riportato la Citroen C3 al trionfo in uno dei round più complicati degli ultimi anni, con scratch molto veloci e fatti di dossi, salti, tagli e diverso sporco. Il varesino si prende la leadership del CIAR con 29 punti, uno in più di Basso. Che nel finale ha dovuto resistere al rientro di Fabio Andolfi, capace di conquistare 2 speciali al debutto assoluto con la Toyota Yaris Rally2. Alla fine saranno solo 7 decimi a distanziare i due. Ai piedi del podio lo sloveno Bostjan Avbelj, che ha pagato una scelta sbagliata di pneumatici nella prima parte di gara. Prossimo appuntamento con l'Assoluto dall'8 al 10 maggio: sarà ancora lotta Crugnola-Basso, con possibili inserimenti di outsider, all'edizione numero 109 della Targa Florio.

