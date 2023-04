CIAR, Rally Piemonte: Lefebvre in testa dopo 4PS

Al momento – sugli asfalti piemontesi – c'è un autentico dominatore. E' il francese Stephane Lefebvre, in vetta al Rally del Piemonte, secondo atto del Campionato Italiano Assoluto. Il transalpino, trasparente per la classifica del tricolore, si è imposto in tutte e 4 le prove speciali disputate fino a questo momento, a partire dalla Power Stage di apertura valida come primo tratto cronometrato. Lefebvre, al volante di una Citroen C3 Rally2, comanda con 9.5'' sul campione in carica, e attuale leader del 2023, Andrea Crugnola che si è aggiudicato anche i 3 punti messi in palio dalla stessa Power Stage. Un buon inizio per il varesino, sempre su Citroen, che proverà a restare attaccato al francese nelle prove del pomeriggio.

Più staccati, invece, gli altri rivali: Fabio Andolfi è 3° a 18.5'', Giandomenico Basso 4° a 18.7''. Saranno i due alfieri Skoda, salvo capovolgimenti, a giocarsi il podio. Assieme ad un altro fuori classifica di tutto rispetto, il neozelandese Hayden Paddon momentaneamente quinto con la sua Hyundai. Nel pomeriggio in programma altre 4 prove speciali per decretare il vincitore di questo entusiasmante Rally del Piemonte.