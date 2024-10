CIAR, Rally Sanremo: Basso trionfa e strappa il 2° posto a Campedelli

Va in archivio il Campionato Italiano Assoluto, uno dei più entusiasmanti degli ultimi anni per l'altissimo livello degli equipaggi. Non c'è stata storia per il tricolore, conquistato – per la terza volta consecutiva – da Andrea Crugnola, semplicemente il più forte. Ma i rivali hanno dato battaglia dal primo all'ultimo chilometro e pure l'ultimo appuntamento, il tradizionale Rally di Sanremo, non ha fatto eccezione. E' stata una lotta a 3 che ha premiato Giandomenico Basso: colpo finale del pilota trevigiano, al volante della Toyota Yaris Rally2, che – oltre ad imporsi per la quinta volta nella gara ligure – si è laureato vicecampione italiano, soffiando il secondo posto in campionato a Simone Campedelli al fotofinish. Doppia beffa per il romagnolo della Skoda Fabia RS che ha perso anche la piazza d'onore nella Città dei Fiori cedendo per soli due decimi allo stesso Crugnola, secondo con la Citroen C3. A Basso invece è bastato vincere 2 delle 9 prove speciali affrontate per imporsi con circa 8 secondi di vantaggio sugli altri due: decisivo lo scratch sui 21km della “Carpasio-Rezzo”, per la spallata definitiva del quattro volte campione italiano.

Assegnati, poi, gli altri Scudetti delle serie tricolori: lo Junior è andato a Matteo Doretto con la Renault Clio Rally5, il Due Ruote Motrici a Gianandrea Pisani su Peugeot 208 Rally4. Con la passerella in Corso Imperatrice – e in uno dei rally più importanti del panorama italiano - cala il sipario sul CIAR.