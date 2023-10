RALLY CIAR, Rally Sanremo: poker di Basso nella Città dei Fiori Al penultimo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto trionfa Giandomenico Basso davanti allo sloveno Avbelj e a Sartor, al primo podio tricolore in carriera. Ritiri eccellenti: da Andolfi a Crugnola, che si è dilettato con la Peugeot 208.

Un rally ad esclusione, con numerosi ritiri. Ma che alla fine vede un padrone indiscusso: Giandomenico Basso torna al successo nel Campionato Italiano Assoluto e lo fa in una delle gare preferite, l'intramontabile Sanremo che – giunto alla sua 70^ edizione – ha riservato come sempre emozioni e grandi colpi di scena. Alla 18^ partecipazione, Basso ha conquistato il suo quarto Rally di Sanremo a 11 anni di distanza dall'ultima volta. Il pilota trevigiano, al volante di una Skoda Fabia, ha letteralmente dominato il confronto con i diretti rivali, vincendo 8 prove speciali sulle 13 in programma. Vantaggio costruito soprattutto grazie alla tripletta ottenuta sulla “Langan”, la speciale più insidiosa che infatti ha messo fuori gioco diversi protagonisti. Uno di questi è stato Fabio Andolfi che aveva conquistato la Power Stage del venerdì ma poi, sul secondo passaggio, è stato costretto al ritiro per la rottura in un braccetto. Out anche Andrea Crugnola: il varesino, già campione italiano da qualche gara, ha scelto di divertirsi correndo con una Peugeot 208 ma il suo rally è terminato dopo pochi km cronometrati.

E allora il podio è andato meritatamente a Bostjan Avbelj che si è preso il secondo posto assoluto e ha vinto il Campionato Italiano Rally Promozione. Per lo sloveno della Skoda anche la soddisfazione di essersi portato a casa le ultime 3 speciali nella Città dei Fiori. Alla fine sono 57 i secondi di ritardo da Basso mentre in terza posizione c'è Nicola Sartor che – su strade mitiche e storiche, protagoniste nel Mondiale per 30 anni – centra il primo podio tricolore in carriera. Festeggia anche l'equipaggio formato da Ivan Ferrarotti e il navigatore sammarinese Massimo Bizzocchi, quinti assoluti. CIAR che si avvia verso la chiusura: nel weekend dall'1 al 3 dicembre si corre il Rally di Monza, con coefficiente di 1.5.

