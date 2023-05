RALLY CIAR, Targa Florio: ancora Crugnola in vetta Dopo 4 prove speciali Andrea Crugnola è in testa alla Targa Florio, terzo appuntamento del Campionato Italiano Rally. Il varesino ha anche conquistato i 3 punti della Power Stage iniziale. Alle sue spalle il siciliano Runfola e Andolfi.

Entra nel vivo la Targa Florio, giunto all'edizione numero 107. Quasi 210 equipaggi al via dell'appuntamento che prosegue la storia della corsa più antica al mondo e da diversi anni in pianta stabile nel calendario del Campionato Italiano Rally. Dopo 4 prove speciali in testa – tanto per cambiare – c'è Andrea Crugnola che si è già imposto nei primi due round dell'Assoluto al Ciocco e ad Alba e ha tutta intenzione di concedere il tris. Il campione in carica, al volante della sua Citroen C3, ha già guadagnato i 3 punti messi in palio dalla Power Stage di apertura terminando davanti a Damiano De Tommaso e Giandomenico Basso.

Al momento Crugnola comanda con circa 7 secondi di vantaggio sul siciliano Marco Runfola, profeta in patria e autentico outsider con la Skoda Fabia. Secondo posto momentaneo per Runfola che si è tolto anche lo sfizio di conquistare il quarto stage di Cefalù. Un solo decimo di vantaggio sull'altra Skoda di Fabio Andolfi che, invece, ha vinto la terza speciale e si candida a un ruolo da protagonista in questa Targa Florio. Non lontani anche lo sloveno Avbelj – quarto a 16 secondi da Crugnola – e Basso, quinto a 20. Nel pomeriggio in programma le ultime 5 prove speciali: in Sicilia è ancora tutto aperto.

