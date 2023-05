RALLY CIAR, Targa Florio: tris di vittorie per Crugnola Dopo il Ciocco e Alba, il varesino si impone anche in Sicilia allungando in testa alla classifica dell'Italiano Assoluto. Alle sue spalle Basso e la sorpresa Runfola: prossimo appuntamento il Rally di San Marino (16-17 giugno).

Un uomo solo al comando, in questo inizio di Campionato Italiano Assoluto. È Andrea Crugnola che, dopo aver già vinto al Ciocco e ad Alba, si ripete anche alla Targa Florio e allunga in testa alla classifica tricolore. Tris di vittorie in questo inizio di stagione per il varesino, già campione in carica, che si impone nell’edizione numero 107 del Rally in Sicilia appuntamento che prosegue la storia della corsa più antica al mondo. Tra splendidi paesaggi, strade veloci e complicate è Crugnola quindi ad aver ragione e completare l’en-plein, considerando i 3 punti aggiuntivi conquistati già nella Power Stage di apertura del venerdì.

Poco o nulla hanno potuto i suoi rivali: il migliore è stato Giandomenico Basso che si è preso la piazza d’onore ma ad oltre 20 secondi dal leader. Una buona prestazione comunque per il friulano, al volante di una Skoda Fabia R5. La vera sorpresa di questa Targa però la si trova in terza posizione con Marco Runfola: il siciliano, partito come outsider e soprattutto con nulla da perdere, è autore di una prova straordinaria che lo ha portato fino al gradino più basso del podio. Con lo sfizio di vincere anche una delle 9 prove speciali in programma e di chiudere a meno di 30 secondi di distacco da Crugnola.

Chi si rammarica per aver perso punti preziosi in ottica campionato è invece Fabio Andolfi: il savonese, per larghi tratti della gara sul podio, ha accusato qualche problema negli ultimi stage e si è così dovuto accontentare del quarto posto davanti allo sloveno Avbelj, quinto assoluto. Da segnalare la settima posizione ottenuta da Ivan Ferrarotti su Skoda Fabia con il pilota italiano navigato dal sammarinese Massimo Bizzocchi. Crugnola prende il largo nel CIAR: 76 punti contro i 43 di Andolfi, primo inseguitore. Prossimo appuntamento con l’Assoluto proprio sul Titano con la 51ª edizione del Rally di San Marino, in programma il 16 e 17 giugno.

