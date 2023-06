RALLY CIR Asfalto: Albertini trionfa a San Martino di Castrozza Il bresciano vince per la prima volta la gara trentina. E' il secondo successo stagionale nel Campionato Italiano Rally Asfalto mentre il romagnolo Simone Campedelli, 2° assoluto, mantiene la vetta della generale con 1.5 punti di vantaggio.

Dal Passo Brocon al Passo Manghen, salite e discese di montagna, stradine di paese: un rally complicato e insidioso che alla fine ha premiato Stefano Albertini. Il pilota bresciano vince per la prima volta in carriera a San Martino di Castrozza e Primiero, la seconda stagionale nel Campionato Italiano Asfalto dopo il successo già conquistato al Rally Due Valli. Come capitato a Verona è stata ancora una bella lotta con Simone Campedelli, con il romagnolo che si è dovuto accontentare della seconda posizione a meno di 5 secondi dal leader. Duello entusiasmante tra i due alfieri Skoda, risolto solamente nelle ultime 2 prove speciali quando Albertini ha trovato il guizzo vincente tra Val Malene e Manghen per allungare definitivamente in vetta alla classifica e portarsi a casa punti pesanti per il CIRA. Che non bastano però per balzare in testa alla generale: nonostante le due vittorie contro uno, Albertini ha 45 punti contro i 46.5 di Campedelli, frutto del successo pesante al Rally del Salento con il coefficiente di 1.5.

Duello che non è mancato nemmeno per il gradino più basso del podio con la Hyundai di Luca Rossetti davanti alla Citroen di Luca Pedersoli per solo 1.5''. Questo a testimoniare dell'altissimo livello di quest'anno nel Tricolore Asfalto. Anche perché, oltre alle due speciali vinte sul finale da Albertini, le altre 4 del sabato sono state equamente divise proprio tra Rossetti e Pedersoli: due a testa. La spettacolare prova in notturna, invece, era stata un'esclusiva di Corrado Fontana costretto poi al ritiro con la sua Hyundai i20 WRC. Campionato Italiano Asfalto che ora si prende una pausa estiva e tornerà protagonista nel primo weekend di settembre (1-3 settembre) con il quarto round al Rally della Lana.

