CIR Asfalto: Fontana vince il Rally della Marca

La terza volta è quella buona per Corrado Fontana che, dopo le difficoltà iniziali, in un colpo solo vince il Rally della Marca e si riporta in piena corsa per la lotta al titolo nel Campionato Italiano Asfalto. Tra le colline del Prosecco, Fontana ha conquistato 4 delle 6 prove speciali in programma anche grazie al perfetto feeling con la sua Hyundai i20 WRC. Il pilota lariano ha preso il comando della gara fin da subito, per poi gestire sui diretti rivali. Il primo di questi è stato Alberto Battistolli, proveniente dall'Europeo e fuori classifica per il tricolore. Con la Skoda Fabia, il giovane vicentino ha vinto la prova in notturna e si è difeso dal ritorno degli avversari chiudendo la classica trevigiana al secondo posto, a 10 secondi da Fontana. Sul gradino più basso del podio, e non molto lontano dai primi due, anche l'altra Skoda di Marco Signor: 15 secondi di ritardo dal leader e terzo piazzamento consecutivo nel CIR Asfalto. Grazie a ciò, lo stesso Signor vola in testa alla generale con 40 punti. A 37.5 c'è Simone Campedelli con Testa – quarto in Veneto – a 26 e Fontana a 24.5. E' ancora tutto aperto in questo entusiasmante campionato che ora tornerà protagonista nell'ultimo weekend di luglio a Biella per il Rally della Lana.