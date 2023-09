RALLY CIR Asfalto: Pinzano trionfa a Como, Albertini si avvicina al titolo tricolore Al Rally di Como, penultimo appuntamento del Campionato Italiano Asfalto, arriva il successo di Corrado Pinzano che precede Albertini e Fontana. Lo Scudetto per gli specialisti dell'asfalto si deciderà a Bassano, il prossimo 13-14 ottobre.

Una gara prima all'attacco, poi in difesa. Weekend perfetto per Corrado Pinzano che trionfa al Rally di Como, sesto e penultimo atto del Campionato Italiano Asfalto. Primo successo stagionale per il pilota biellese che, al volante della Volkswagen Polo Rally2, ha fatto la differenza soprattutto nelle speciali in notturna. Alla fine sarà solo una quella conquistata da Pinzano – la “Val Cavargna”, la più lunga e storicamente una delle più difficili d'Italia - ma tanto basta per poi poter gestire il vantaggio sino al traguardo di Piazza Cavour. Una vittoria prestigiosa che però lo estromette dalla corsa per lo Scudetto, merito del secondo posto di Stefano Albertini che chiude alle spalle di Pinzano ma allunga in vetta alla classifica del Tricolore Asfalto. Il bresciano della Skoda Fabia sale a quota 72 punti, irraggiungibile per chiunque tranne che per Simone Campedelli, assente giustificato in riva al Lario. Il pilota romagnolo, fermo a 58.5, proverà a giocarsi le ultime chance al Rally di Bassano (con coefficiente 1.5) in programma 13-14 ottobre. Per Albertini però un vantaggio consistente, da amministrare nel migliore dei modi.

A Como, sono stati solo 8 i secondi di distacco tra Pinzano e il primo inseguitore. Più lontano invece Corrado Fontana, terzo con la Hyundai WRC a quasi 33'' dal leader. Costretto al ritiro Luca Rossetti che, dopo aver fatto segnare il miglior crono in apertura del rally, si è dovuto fermare per problemi all'impianto elettrico della sua i20.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: