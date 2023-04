RALLY CIR Asfalto: vince Albertini, duello d'altri tempi con Campedelli Vittoria al cardiopalma per Stefano Albertini al Rally 2 Valli, prova d'apertura del Campionato Italiano Asfalto. Il bresciano trionfa con appena 2.2 di vantaggio sul romagnolo Simone Campedelli. Terzo posto per Rossetti su Hyundai.

Il Campionato Italiano Asfalto non poteva iniziare in maniera migliore. Al Rally 2 Valli va in scena uno dei duelli più entusiasmanti degli ultimi anni, quello tra Stefano Albertini e Simone Campedelli. Testa a testa risolto solo al fotofinish, all'ultimo chilometro dell'ultima prova speciale. Vince Albertini con appena 2 secondi e 2 decimi di vantaggio sul romagnolo. Sugli asfalti attorno a Verona i due alfieri Skoda si danno battaglia per tutto il sabato. Ad eccezione della prova d'apertura, conquistata dalla Hyundai di Luca Rossetti, Albertini e Campedelli si sono spartiti gli altri stage. Il campione in carica 2022 ne ha vinte 5, il bresciano 4 ma il successo finale è andato proprio a quest'ultimo che incamera cosi i primi importantissimi punti della stagione. Sul gradino più basso del podio termina lo stesso Rossetti che due anni fa vinse il tricolore WRC, “antenato” del Campionato Italiano Asfalto. Che ora tornerà protagonista a fine maggio: nel weekend 26-27 si corre al Rally del Salento con coefficiente 1.5.

Nel servizio le interviste a Stefano Albertini (vincitore Rally 2 Valli) e Simone Campedelli (2° class. Rally 2 Valli)

