RALLY CIR: Crugnola trionfa al Rally del Ciocco Successo per il pilota Citroen in Toscana, nella seconda prova del Campionato Italiano Rally. In vetta alla classifica continua la lotta a 2 tra il varesino e Giandomenico Basso.

In Garfagnana non si sente ancora l'entusiasmo del pubblico ma solo il rombo dei motori che scuote l'Appennino Tosco-emiliano per la seconda prova del Campionato Italiano Rally. Lo storico “Rally del Ciocco” - giunto alla sua quarantatreesima edizione – ha visto una lotta a 2, protagonisti Andrea Crugnola e Giandomenico Basso. Così come a Roma, dove il pilota trevigiano aveva conquistato un primo ed un secondo posto. Al Ciocco, però, vince proprio Crugnola. Il giovane di Citroen, dopo l'errore nella capitale, si riscatta a pieno e torna in piena corsa per il CIR. Gara dominata dal primo all'ultimo chilometro da parte del pilota varesino che ha chiuso con 19 secondi di vantaggio sulla Polo R5 di Basso. Per il campione italiano in carica qualche problema con il freno a mano nelle prime prove, che ha permesso a Crugnola di prendere il largo e mantenere il vantaggio fino alla Careggine 2, ultima speciale in programma.

Dietro di loro, il vuoto. Sul podio ci va Stefano Albertini con la Skoda Fabia R5 ma ad oltre un minuto di distanza dal leader, rallentato anche da una foratura. Medaglia di legno, invece, per Alessandro Re sempre su Polo R5 che si è messo dietro – all'ultima prova – sia Marco Signor che Giacomo Scattolon. Nelle R2 grande prestazione dell'intramontabile Paolo Andreucci, al debutto con la nuova Peugeot 208 Rally 4. Per lui e la navigatrice Anna Andreussi quattordicesimo posto assoluto e vittoria della categoria Due Ruote Motrici.

Dopo il Ciocco, Basso rimane in testa al CIR con 39 punti, 9 in più di Crugnola. Prossimo round tra 3 settimane, 12-13 settembre, al Targa Florio.



