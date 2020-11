RALLY CIR: nel 2021 torna il Rally di San Marino La prova biancazzurra torna nel Tricolore Assoluto dopo due anni di assenza e sarà valida anche per il CIRT e per il CIR Junior. Tra le novità in calendario anche il Liburna Terra a Livorno e il Rally 1000 Miglia a Brescia.

Otto gare di cui solamente due su fondo sterrato. Il Campionato Italiano Rally cambia gli addendi ma conferma il format. Le novità principali riguardano proprio la terra: escono di scena il Tuscan Rewind – per rotazione – ed il Rally Italia Sardegna – per natura economica – e tornano in calendario il Liburna Terra e, soprattutto, il Rally di San Marino. Per l'evento biancazzurro, che giungerà alla sua 49esima edizione nel 2021, un ruolo assolutamente di primo piano dal momento che, oltre al CIR, sarà protagonista anche del Campionato Italiano Rally Terra e dello Junior, come già avvenuto negli ultimi due anni. Inoltre, San Marino avrà pure coefficiente 1.5 per i punteggi così come lo stesso Liburna e il Rally di Roma Capitale, round valido anche per l'Europeo e che prevede un chilometraggio maggiore.

La prova capitolina sarà una delle 6 in programma su asfalto assieme a Ciocco, Sanremo e Targa Florio – che si disputeranno in primavera – mentre 1000 Miglia e Due Valli si svolgeranno in autunno. Rispetto al 2020, dettato dall'emergenza sanitaria, spariscono gara1 e gara2 con gli equipaggi che potranno effettuare un unico scarto ai fini dei punteggi finali. Otto tappe con sette risultati validi, quindi. Il CIR sta prendendo forma, in seguito verrà diramato il calendario con le date ufficiali.



