RALLY CIR Terra Storico: Alberto Battistolli vince il Rally del Brunello, "Lucky" e Tonelli campioni italiani Con il Rally del Brunello è terminato anche il CIR Terra Storico. “Lucky” Battistolli ha conquistato il titolo tricolore 4RM mentre il figlio Alberto ha trionfato nell'ultimo appuntamento. Bene i sammarinesi: ce ne sono 5 nelle prime 10 posizioni.

Un binomio padre-figlio sempre vincente nel mondo delle quattro ruote. Per il secondo anno consecutivo Alberto Battistolli ha trionfato al Rally del Brunello, ultimo appuntamento del Campionato Italiano Terra Storico mentre il padre “Lucky” Battistolli – con il secondo posto – ha conquistato il titolo tricolore per le 4 ruote motrici. Questo uno dei verdetti in provincia senese. Il figlio d'arte, al volante di una bellissima Lancia 037, ha letteralmente dominato la gara facendo segnare il miglior tempo in sette delle otto prove speciali in programma. Oltre 30 i secondi di vantaggio sulla Lancia Delta Integrale di Luigi Battistolli, in arte “Lucky”, che però si è laureato per l'ennesima volta campione italiano con Fabrizia Pons alle note.

Se il titolo nelle 4 ruote motrici era quasi scontato, è stata aperta più che mai la lotta nelle 2 ruote motrici. Una beffa per Bruno Pelliccioni: il pilota sammarinese, terzo assoluto, era vicinissimo al successo ma il diretto rivale Andrea Tonelli – nell'ultima prova cronometrata – ha approfittato del testacoda di un altro biancazzurro, Giuliano Calzolari, per sorpassarlo in classifica e prendersi quella quarta posizione necessaria per il Tricolore. Per Pelliccioni, al volante di una Ford Escort, la soddisfazione di essere comunque salito sul podio in una delle gare più iconiche del calendario italiano. Come detto Calzolari ha chiuso quinto sempre su Ford e la flotta sammarinese può festeggiare con ben 5 alfieri del Titano nelle prime 10 posizioni: oltre a Bruno e al “Lupo” c'è il settimo posto di Loris Baldacci, l'ottavo di Massimo Moroni e il decimo di Marco Bianchini.

