RALLY CIR Terra Storico: Sipsz batte Fedolfi al Rally Valle del Tevere, 3° il sammarinese Mazza Mauro Sipsz ha conquistato il Valle del Tevere, primo appuntamento del Campionato Italiano Terra Storico. Secondo posto per Fedolfi, navigato da Livio Ceci. Sul gradino più basso del podio l'equipaggio sammarinese Mazza-Biordi, ritirato Bruno Pelliccioni.

Gli sterrati attorno a Sansepolcro hanno aperto il Campionato Italiano Terra Storico con il Rally Valle del Tevere Arezzo. La prova inaugurale è andata a Mauro Sipsz, per la prima volta al volante della Lancia Delta Integrale. Dominio assoluto del pilota monegasco – navigato da Fabrizia Pons – che ha conquistato sette delle otto prove speciali in programma, prendendosi oltre al successo assoluto anche il primato nelle 4 Ruote Motrici. Seconda posizione per Nicolò Fedolfi, con Livio Ceci alle note. Ritardo di 2'40'' per l'equipaggio italo-sammarinese, autore però di un'ottima prestazione con l'altra Lancia Delta. A chiudere un weekend positivo per i piloti del Titano il terzo posto conquistato da Nemo Mazza e Riccardo Biordi. Doppia soddisfazione per il pilota della Ford Escort: gradino più basso del podio nella generale e vetta momentanea tra le 2 Ruote Motrici. A fare da contraltare all'ottimo risultato di Mazza, lo sfortunato ritiro di Bruno Pelliccioni: il pilota biancazzurro era addirittura al comando nella prima tappa con 10 secondi di vantaggio su Sipsz, poi un problema meccanico alla sua Ford Escort nel corso della terza speciale lo ha costretto ad alzare bandiera bianca. Dal territorio aretino, il Terra Storico si sposterà in Umbria per il Rally Storico Città di Foligno a inizio marzo (7-9 marzo).

