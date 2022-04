CIRA: Campedelli domina al Rally Elba

Soprattutto nella parte iniziale è stato un dominio assoluto di Simone Campedelli con il pilota romagnolo che si è imposto all'edizione numero 55 del Rally Elba, prima prova del Campionato Italiano Asfalto. Cinque prove speciali conquistate sulle otto in programma per Campedelli, arrivato in grande forma dopo gli ottimi risultati ottenuti nell'Europeo. Fin dal venerdì il cesenate, al volante di una Skoda Fabia, ha scavato un solco importante tra sé e gli inseguitori.

Il primo di questi è stato Marco Signor, sempre su Skoda. 22 i secondi di distacco dal leader, vittoria in due stage sul finale e sorpasso piazzato in extremis ai danni di Andrea Carella per la piazza d'onore. Il pilota nato a Castel San Giovanni si deve accontentare del terzo gradino sul podio di Portoferraio, a 27 secondi di ritardo da Campedelli ma con soli 2 e mezzo di vantaggio sul biellese Corrado Pinzano, a cui va la medaglia di legno in questa classica della Toscana. Dopo le sfide entusiasmanti nell'isola tra il Monte Calamita e il Monte Perone, il Campionato Italiano Asfalto tornerà protagonista il 17 e 18 giugno con il Rally del Salento.