CIRA, Rally della Lana: Pinzano in vetta dopo 4PS

Il Rally della Lana compie 35 anni e lo fa con un'edizione da record: oltre 110 gli iscritti per darsi battaglia sulle strade biellesi. E dopo le prime 4 prove speciali c'è Corrado Pinzano in testa alla gara valida come quarto appuntamento del Campionato Italiano Asfalto. Non poteva che partire così il rally per Pinzano, biellese di nascita e dunque padrone di casa. Il pilota al volante della Volskwagen Polo si è subito imposto nello stage in notturna di ieri sera, guadagnando già diversi secondi sui diretti rivali. Pinzano che si è poi ripetuto in mattinata conquistando anche la terza speciale e mantenendo la vetta con circa 15 secondi di vantaggio su Marco Signor e 18 su Corrado Fontana. Il primo, capoclassifica del CIRA, occupa al momento la seconda posizione con la sua Skoda Fabia mentre il secondo, su Hyundai i20 WRC, sta cercando di recuperare dopo lo svantaggio accumulato nella “Città di Biella”. Colpo di scena con Simone Campedelli, vincitore dei primi due round del Tricolore Asfalto, costretto al ritiro già nella seconda speciale con un'altra Skoda Fabia. Il romagnolo esce di scena mentre il Rally della Lana continua: in programma, infatti, l'ultimo giro di prove con i 3 stage della mattina da ripetere questo pomeriggio.