Circuito di Misano, Albani: "26 weekend di eventi nel 2025"

L'intervista al managing director della MWC, Andrea Albani

Oltre 300 giornate di iniziative che renderanno sempre più polifunzionale la struttura e aiuteranno ad attrarre visitatori sul territorio. Il Misano World Circuit "Marco Simoncelli" ha svelato il calendario di eventi che ne caratterizzerà il 2025, tra motori e manifestazioni di altro genere: si parte il 23 febbraio, si chiude il 16 novembre. A elencare le varie date è stato il managing director della pista, Andrea Albani, a margine della presentazione del Team Sic58 Squadra corse, avvenuta come di consueto a Misano: "Quest'anno c'è un'eccezionalità di eventi che mi permette di dire che siamo nel cuore della Motorvalley. Inaugureremo la stagione con il Ferrari Challenge e la completeremo con le finali mondiali Lamborghini. In mezzo, avremo un calendario straordinario, che sale da 24 a 26 weekend di manifestazioni, di cui, di certo, i più importanti saranno il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, l'Emilia-Romagna Round del Mondiale Superbike, l'European Track Racing e due grandi eventi: l'EICMA Riding Fest ad aprile e l'Italian Bike Festival".

Sul rinnovo della collaborazione con la famiglia Simoncelli ha aggiunto: "In tanti anni abbiamo condiviso con Paolo e la sua famiglia un percorso per rendere sempre fresca l'immagine di Marco, non solo all'interno del circuito ma anche fuori, e quello che facciamo attraverso questa presentazione è proprio la condivisione di valori che la famiglia di Paolo e Paolo e noi abbiamo in comune. Sulle livree del team di Moto3 di Paolo abbiamo il nostro logo, che è quello diretto a Marco Simoncelli e che ci connette simbolicamente in tutto il mondo".